Fethiye’ye doping

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Ankara deplasmanında OGM Ormanspor'la oynayacağı maç öncesinde Ölüdeniz'de bulunan Sugar Beach tarafından düzenlenen barbekü partisinde moral depoladı. Yöneticiler, teknik heyet ve basketbolcuların katıldığı organizasyon renkli görüntülere sahne oldu. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, belediye meclis üyesi Mehmet Uysal, ünlü sanatçı Neco'nun da yer aldığı barbekü partisinde basketbolcular; denizin, doğanın ve temiz havanın tadını çıkardılar. Amerikalı basketbolcular Brenden Frazier, Erick Neal ve Elgin Cook futboldaki yeteneklerini de sergilediler. Başkan İzzet Durak, "Çok kaliteli bir takım olduk. Galatasaray galibiyeti ülke genelinde büyük yankı uyandırdı. Biz daha büyük başarılara imza atacağız" diye konuştu. Başantrenör Alkım Ay, "Geçen yıl olduğu gibi maç maç ve hafta hafta lige bakıyoruz. Takımımızın morali oldukça iyi" dedi. Kaptan Tufan Önen ise, "Yeni bir takım olduğumuz için kaynaşma açısından da çok güzel oldu. İnanıyorum galibiyetle döneceğiz" şeklinde konuştu.

ERDOĞAN CANKUŞ