Manisa BŞB İstanbul’u rahat geçti

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Basketbol Erkekler 1. Ligi'nin (TBL) 2. haftasında evinde İstanbul Basket'i 82-63 yendi, ilk galibiyetini aldı. Maçın ilk periyotuna hızlı başlayan yeşil-beyazlılar, bu bölümü 24-15 üstün geçti. Recep ve Alican'ın basketleriyle farkı giderek açan ev sahibi takım, devreyi de 44-28'lik skorla galip tamamladı. Üçüncü periyotta Nicholas'la sayılar bulan İstanbul Basket karşısında Ramazan, Gökhan, Tolga, Umut ve Godfrey'le karşılık verdi, son bölüme 61-52 galip girdi. Manisa BŞB, son bölümde hata yapmadı salondan 82-63 galip ayrılıp, bu sezon ilk kez galibiyetle tanıştı. Karşılaşmayı şeref tribününde Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan'la birlikte izleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, maç sonrası takımı tebrik etti.

CÜNEYT HASÇELİK