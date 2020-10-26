Bal-Kes Ankara’da şahlandı

TFF 1. Lig'de mücadele eden Balıkesirspor dün deplasmanda karşılaştığı Ankaraspor'u 2-1 mağlup etti. Kırmızı- beyazlılar bu sezon dış sahada oynadığı 4. karşılaşmasında başkent ekibi önünde ilk galibiyetini elde etti. Ege temsilcisini puanını 10'a çıkardı. Mücadeleye Balıkesirspor hızlı başladı. Karşılaşmanın 19. dakikasında Cumali Bişi ile Ankaraspor önünde öne geçti: 0-1. Ankara temsilcisi golden altı dakika sonra skoru eşitledi. 25'te Bulbwa'nın pasında Umar Bal-Kes filelerini havalandırdı: 1-1.

İSMAİL YÜKSEL SAHNEYE ÇIKTI

MAÇIN ikinci yarısına Balıkesirspor hızlı başladı. 48. dakikada Celal Emir Dede'nin pasıyla buluşan İsmail Yüksel düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1. Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında iki ekibin de gol çabaları sonuç getirmediı. Kırmızı-lacivertiler, Ankaraspor'u 2-1'lik skorla yendi. Balıkesirspor son iki maçta sahadan 4 puanla ayrılma başarısını gösterdi.