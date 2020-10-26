  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Hakan Çalhanoğlu için güzel haber geldi

için güzel haber geldi

Hakan Çalhanoğlu için güzel haber geldi
Giriş Tarihi: 26.10.2020

MİLAN'DA forma giyen ve geçtiğimiz günlerde takımıyla çıktığı idmanda ayak bileğinden talihsiz bir sakatlık yaşayan Hakan Çalhaoğlu'nun bugünkü Roma maçına yetişebileceği öne sürüldü. İtalyan basınında yer alan habere göre Milan'ın sağlık ekibi, 26 yaşındaki milli futbolcuyu sahalara erken döndürebilmek için ekstra çaba harcıyor. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi maçını kaçıran Hakan Çalhanoğlu'nun, bugün Roma ile oynanacak dev mücadelede forma giyebileceği ifade ediliyor. Bu sezon çıktığı 7 karşılaşmada 4 gol atarken 3 de asist yapan milli yıldız, takımının en formda isimlerinden biri olarak görülüyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hakan Çalhanoğlu için güzel haber geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA