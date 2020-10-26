Hakan Çalhanoğlu için güzel haber geldi

MİLAN'DA forma giyen ve geçtiğimiz günlerde takımıyla çıktığı idmanda ayak bileğinden talihsiz bir sakatlık yaşayan Hakan Çalhaoğlu'nun bugünkü Roma maçına yetişebileceği öne sürüldü. İtalyan basınında yer alan habere göre Milan'ın sağlık ekibi, 26 yaşındaki milli futbolcuyu sahalara erken döndürebilmek için ekstra çaba harcıyor. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi maçını kaçıran Hakan Çalhanoğlu'nun, bugün Roma ile oynanacak dev mücadelede forma giyebileceği ifade ediliyor. Bu sezon çıktığı 7 karşılaşmada 4 gol atarken 3 de asist yapan milli yıldız, takımının en formda isimlerinden biri olarak görülüyor.