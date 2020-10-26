Petkimspor fark yedi

ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında istediği sonuçları alamayan Aliağa Petkimspor, deplasmanda Fenerbahçe Beko'ya 93-70 yenildi. Fenerbahçe Beko, bu sonuçla ligde 5'te 5 yaparken, Aliağa Petkimspor ise 4. yenilgisini yaşadı. Karşılıklı basketlerle başlayan ilk çeyrekte İstanbul ekibi, 7. dakikada skoru 18-9'a getirdi. İlk periyot da sarı-lacivertli ekibin 12 sayılık üstünlüğüyle tamamlandı: 29-17. İkinci çeyrekte de bekleneni veremeyen İzmir ekibi devreye 51-39 yenik girdi. Üçüncü çeyrek, Aliağa Petkimspor'dan Hakan Yapar'ın 3 sayılık basketiyle başladı. Oyunun kontrolünü elinde tutan ve farkı daha da açan sarı-lacivertli ekip, final periyoduna 18 sayılık avantajla girdi: 72-54. Son çeyreğe de iyi başlayamayan Aliağa Petkimspor, Melih Mahmutoğlu ve Biberovic'in sayılarına karşılık veremedi. İzmir temsilcisi maçı 93-70 kaybetti.