Ortahisar Yavuz Selim Stadı'nda Selim Özden'in yöneteceği maç saat 14.00'te başlayacak. Uşakspor'da kırmızı kat cezalısı Hüseyin Koç maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Hasan Şimşir, "Son iki haftada alınan yenilgiler hepimizi üzdü. Trabzon deplasmanında kazanıp yeniden çıkışa geçeceğiz" diye konuştu.
DHA
Uşakspor’un rakibi Hekimoğlu Trabzon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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