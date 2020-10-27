Haberler Spor Uşakspor’un rakibi Hekimoğlu Trabzon

Misli.com 2’nci Lig Beyaz Grup’ta son iki maçında Kahramanmaraşspor ve Anagold 24Erzincanspor’a yenilerek zirve yarışında yara alan Uşakspor, yarın deplasmanda Hekimoğlu Trabzon ile karşı karşıya gelecek.

27.10.2020, 15:15