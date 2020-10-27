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Haberler Spor Uşakspor’un rakibi Hekimoğlu Trabzon

’un rakibi

Misli.com 2’nci Lig ’ta son iki maçında Kahramanmaraşspor ve Anagold 24Erzincanspor’a yenilerek zirve yarışında yara alan , yarın deplasmanda ile karşı karşıya gelecek.

Uşakspor’un rakibi Hekimoğlu Trabzon

27.10.2020, 15:15

Ortahisar Yavuz Selim Stadı'nda Selim Özden'in yöneteceği maç saat 14.00'te başlayacak. Uşakspor'da kırmızı kat cezalısı Hüseyin Koç maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Hasan Şimşir, "Son iki haftada alınan yenilgiler hepimizi üzdü. Trabzon deplasmanında kazanıp yeniden çıkışa geçeceğiz" diye konuştu.

DHA

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