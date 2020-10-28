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Haberler Spor Altekma sahasında Halkbank’ı ağırlıyor

Altekma sahasında ’ı ağırlıyor

Altekma sahasında Halkbank’ı ağırlıyor
Giriş Tarihi: 28.10.2020

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son 2 maçında İnegöl Belediyespor ve Bursa Büyükşehir Belediyespor'u (D) yenerek çıkışa geçen Altekma bugün Halkbank ile oynuyor. İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. İzmir temsilcisi güçlü rakibi karşısında galibiyet arayacak. Halkbank, Efeler Ligi'nde bu sezon oynadığı 10 maçın 8'ini kazanarak lider Fenerbahçe HDI Sigorta'yı takibini sürdürürken Altekma ise 5 galibiyetle 10. sırada yer alıyor.

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