Arkasspor filede 5’te 5 peşinde

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son 4 maçında Arhavi Voleybol (D), Tokat Belediye Plevne, İstanbul Büyükşehir Belediyespor (D) ve Spor Toto'yu mağlup eden Arkasspor bugün İnegöl Belediyespor deplasmanında 5'te 5 yapmaya çalışacak. İnegöl Spor Salonu'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Basın sözcüsü Uğur Özden, ligdeki yükselişlerini sürdürmeyi hedeflediklerini söyleyerek, "Zirve yarışı her geçen hafta daha da artıyor ve her maçın büyük önemi var. İnegöl Belediye deplasmanında da kazanıp üst üste 5'inci galibiyetimizi almak istiyoruz" dedi.