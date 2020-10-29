Muhteşem Manisa FK

MİSLİ.COM 2. Lig Beyaz Grup'ta lider Manisa Futbol Kulübü, 45 dakikasını 10 kişi tamamladığı maçta Ankara Demirspor'u 1-0 mağlup etti, önemli bir zafere imza attı. 45+2. dakikada Ahmet Kesim, rakibine yaptığı faulden sonra ikinci sarı kartını görüp, kırmızı kartla oyun dışı kaldı, devre 0-0 sona erdi. 65'te Serdar'ın pasıyla topla buluşan Zahit fileleri havalandırdı: 0-1. 90'da Ankara Demir penaltı kazandı, atışı Okan kullandı kaleci Yusuf gole izin vermedi. Maçı Manisa Futbol Kulübü 1-0 kazandı.