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Muhteşem Manisa FK

Manisa FK, 45 dakika 10 kişi oynadığı maçta ’den üç puanı aldı.

Muhteşem Manisa FK
Giriş Tarihi: 29.10.2020

MİSLİ.COM 2. Lig Beyaz Grup'ta lider Manisa Futbol Kulübü, 45 dakikasını 10 kişi tamamladığı maçta Ankara Demirspor'u 1-0 mağlup etti, önemli bir zafere imza attı. 45+2. dakikada Ahmet Kesim, rakibine yaptığı faulden sonra ikinci sarı kartını görüp, kırmızı kartla oyun dışı kaldı, devre 0-0 sona erdi. 65'te Serdar'ın pasıyla topla buluşan Zahit fileleri havalandırdı: 0-1. 90'da Ankara Demir penaltı kazandı, atışı Okan kullandı kaleci Yusuf gole izin vermedi. Maçı Manisa Futbol Kulübü 1-0 kazandı.

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