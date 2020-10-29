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Trabzon’da geri sayım

Bordo-mavili ekip ile adı geçen ’nın Kasımpaşa maçı sonrası görev geleceği öne sürüldü.

Trabzon’da geri sayım
Giriş Tarihi: 29.10.2020

Trabzonspor'da birkaç gündür süren teknik direktör konusu dün de çözülemezken Eddie Newton'un yerine ismi geçen Abdullah Avcı ile ilgili temasların sıklaştığı öne sürüldü. Kasımpaşa maçına takımı İngiliz hocanın hazırlaması dikkat çekerken Avcı konusunun Kasımpaşa maçı sonrasına kaldığı gelen haberler arasında. Newton ile yarınki karşılaşmanın ardından yolların ayrılması beklenirken Avcı'nın gelecek haftaki kritik Alanya randevusunda takımın başında olacağı konuşuluyor. Trabzonspor'da Avcı isminin henüz açıklanmamasının altında ekonomik sebeplerin olduğu da belirtiliyor. Bilindiği üzere 3 eski Trabzonsporlu da görev için bordo- mavili ekiple anılmış, Hami Mandıralı, Fatih Tekke ve Şota Arveladze; Abdullah Avcı'nın dışında öne çıkan isimler olarak göze çarpmıştı.

ZİRVENİN 11 PUAN GERİSİNDE
TRABZONSPOR, üst üste aldığı kötü neticeler sonrası zirvenin 11 puan gerisine düştü. Bordo-mavililer, 6 haftada sadece 1 kez kazanıp 2 kez berabere kalırken sadece 5 puan toplayabildi. Karadeniz temsilcisi 18. sırada yer alırken zirve yarışının da hayli gerisinde kaldı. Tek galibiyetini sahasında Yenl Malatya karşısında alan Trabzon, deplasmanda ise henüz 3 puan sevinci yaşayamadı.

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