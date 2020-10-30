Trafik karıştı

Süper Lig'de teknik direktör arayışları içinde olduğu ileri sürülen Trabzonspor ve Tamer Tuna ile yollarını ayıran Antalyaspor'un yolu hoca konusunda kesişirken trafik iyice karıştı. Bordo-mavili ekibin Eddie Newton'un yerine düşündüğü Abdullah Avcı'nın Güney ekibi ile imzaya hazırlandığı bildirildi. Antalya'da Tuna döneminin bitmesinin ardından Trabzon'un da gündeminde yer alan Avcı'nın Antalyaspor ile prensipte anlaştığı öğrenildi. Yaşanan bu gelişme sonrası bir çarpıcı iddia daha ortaya atıldı ve kırmızı-beyazlılarla karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Tamer Tuna'nın ise Trabzonspor'un gündemine geldiği kaydedildi. ile anılan Tuna'nın bu kez bordo-mavililere çok yakın olduğu konuşuluyor. Antalyaspor'da, 2019-2020 sezonunun ikinci yarısı göreve başlayan teknik direktör Tuna, Akdeniz temsilcisiyle toplam 23 lig maçında 10 galibiyet, 9 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı. Antalya, deneyimli çalıştırıcı Tuna yönetiminde en son Süper Lig'de 2020- 2021 sezonunun 6. haftasında 24 Ekim'de Başakşehir'e dış sahada 5-1 mağlup olmuştu.