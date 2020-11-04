Bal-Kes havlu attı

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur eleme maçında 3. Lig temsilcisi Esenler Erokspor ile normal süresi 2-2 biten maçta, penaltı atışları sonunda 8-7'lik skorla kupaya veda etti. Maçın 7. dakikasında sol kanattan gelişen atakta Dersim'in ara pasıyla topla buluşan Oğuz Han kaleci Yaren İzzet'in yanından topu filelerle buluşturdu: 1-0. 50'de Recep Anıl Taşdemir ceza sahası içinde düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. 51'de Anıl Taşdemir penaltıyı gole çevirdi: 2-0. 60'da Hakkı'nın ceza sahası içine yaptığı ortada Enes topu filelerle buluşturdu: 2-1. 90+2'de Abdurrahman'nun ortasında Nwankwo topu kendi ağlara yolladı: 2-2. Maçın normal süresi ve uzatmalarında gol olmadı. Seri penaltı atışlarında, Balıkesirspor'dan Mrsic, Oğuz Han, Bilalli, Cedric, Berat penaltı atışlarını gole çevirdi. Erokspor ise Mert Somay, Hakkı, Muammer, Berk, Hüseyin ve İdris penaltılarda fileleri buldu. Maçı 8-7'lik skorla kazanan Esenler Erok üst tura çıktı.