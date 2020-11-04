Giresunspor - Tekirdağspor | CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. Tur mücadelesinde Giresunspor ile Tekirdağspor karşı karşıya geliyor. Giresun Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Semih Kurt yönetiyor. Kurt'un yardımcılıklarını ise Fatih Pazı ile Oğuzhan Yiğit Karpuz yapıyor.
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