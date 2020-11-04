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Haberler Spor Giresunspor - Tekirdağspor | CANLI YAYIN

Giresunspor - | CANLI YAYIN

3. Tur maçında Giresunspor, sahasında 'u ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı yayınına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Giresunspor - Tekirdağspor | CANLI YAYIN

04.11.2020, 13:05

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. Tur mücadelesinde Giresunspor ile Tekirdağspor karşı karşıya geliyor. Giresun Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Semih Kurt yönetiyor. Kurt'un yardımcılıklarını ise Fatih Pazı ile Oğuzhan Yiğit Karpuz yapıyor.

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