Beşiktaş’ta rota Sanogo

BEŞİKTAŞ'IN devre arasına yönelik golcü arayışları tam gaz sürerken her yeni gün yeni bir yıldızın ismi ortaya atılıyor. Oumar Niasse, Mario Balotelli ve Mario Mandzukic gibi tecrübeli golcülerin ardından bonservisi elinde olan Sanogo gündeme alındı. Son olarak Toulouse forması giyen 27 yaşındaki yıldız yaz transfer döneminde boşta kalmıştı.

DÖRT GOL BİR ASİST

TOULUSE ile geçen sezon 15 lig, 1 kupa maçına çıkan oyuncu bu süreçte toplam 4 gol kaydederken 1 kez de asist yapmıştı. Son üç sezondur Fransız kulübünde oynayan başarılı isim daha öncesinde de İngiltere'de Arsenal ve Charlton Athletic ekibinde görev almıştı. Kariyerinde 143 karşılaşmada görev yapan Sanogo 32 kez de gol sevinci yaşamıştı.