  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Formula 1 araçları İstanbul'da

Formula 1 araçları 'da

'da 'da gerçekleştirilecek Formula 1 yarışlarına katılacak araçları ve gerekli malzemeleri taşıyan kargo uçağı, Uluslararası Havalimanı'na indi.

Formula 1 araçları İstanbul'da

05.11.2020, 16:00

Formula 1 yarışlarının 14. etabı "Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020", dokuz yıl aradan sonra 13-15 Kasım tarihlerinde Kurtköy'deki İstanbul Park pistinde gerçekleştirilecek.

Organizasyon kapsamında Formula 1 yarışlarına katılacak ekiplerin araç ve malzemelerini taşıyan Air Bridge Cargo Airlines uçağı, dün akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Uçaktan titizlikle indirilen araç ve malzemeler, tırlara yüklenerek yarışların gerçekleştirileceği piste gönderildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Formula 1 araçları İstanbul'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA