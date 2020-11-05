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Formula 1 araçları İstanbul'da

13-15 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilecek Formula 1 yarışlarına katılacak araçları ve gerekli malzemeleri taşıyan kargo uçağı, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na indi.

05.11.2020, 16:00