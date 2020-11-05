Musa atağı

Galatasaray devre arasında hücum hattını değiştirmenin planlarını yapıyor. Mbaye Diagne'nin bir türlü düzelmeyen formsuzluğu sebebiyle bu bölgesinde rekabeti artırmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, hem sol kanatta hem de gol bölgesinde görev yapan Ahmed Musa'yı gündemine aldı. Oyuncunun bonservisinin elinde olması sebebiyle bu isim için girişimlerini daha da hızlandırmayı planlayan Aslan, Ocak ayında Nijeryalı ismi kadrosuna katmayı hedefliyor.

MİLLİ TAKIMDA 14 GOL ATTI

Galatasaray yönetimi Ahmed Musa'nın menajeriyle bir ön görüşme gerçekleştirdi ancak herhangi somut bir teklif sunmadı. 3 sezon Al Nassr forması giyen 28 yaşındaki yıldız Avrupa kariyerinde ise Hollanda'dan Venlo, CSK Moskova ve Leicester City gibi kulüplerde görev yaptı. Nijerya Milli Takımı'nda da 60 kez görev yapan tecrübeli isim bu süreçte de 14 kez gol sevinci yaşadı. Yönetimin Ahmed Musa dışında birkaç alternatifin daha üzerinde olduğu ve önümüzdeki haftalarda bu konuyu netleştireceği gelen haberler arasında.