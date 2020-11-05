Terim’e hakarete para cezası

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'e Twitter'dan hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Tamer Samet Ş., bin 300 lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bıraktı. Sanık Tamer Samet Ş. savunmasında, "27 Mayıs 2019 tarihinde Fatih Terim tarafından Twitter'da yayınlanan videoyu gördüm. Videoda Fenerbahçe Spor Kulübü'nü küçük düşürücü ifadeler kullanılıyordu. Fenerbahçe Kulübünün bir taraftarı olarak öfke kontrolümü kaybettim. Kendisinden çok özür diliyorum" dedi. Sanığın "Sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapsi isteniyordu.