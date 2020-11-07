  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Akhisarspor'da 1 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

'da 1 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

1. Lig ekiplerinden 'da 1 futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Akhisarspor'da 1 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

07.11.2020, 20:04

Akhisarspor Kulübünden yapılan açıklamada, yarın oynanacak Beypiliç Boluspor maçı öncesinde yapılan testlerde 1 futbolcuda pozitif bulgulara rastlandığı kaydedildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Akhisarspor'da 1 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA