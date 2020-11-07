Akhisarspor Kulübünden yapılan açıklamada, yarın oynanacak Beypiliç Boluspor maçı öncesinde yapılan testlerde 1 futbolcuda pozitif bulgulara rastlandığı kaydedildi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'da 1 futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Akhisarspor Kulübünden yapılan açıklamada, yarın oynanacak Beypiliç Boluspor maçı öncesinde yapılan testlerde 1 futbolcuda pozitif bulgulara rastlandığı kaydedildi.
Akhisarspor'da 1 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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