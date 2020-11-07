Fener’e sert rakip

Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan ve maç fazlasıyla lider durumda bulunan Fenerbahçe, bugün Konyaspor ile kapışacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Maç beIN Sports HD 1'den canlı olarak yayınlanacak. Sarı-lacivertlilerde Antalyaspor maçında çift sarı karttan oyundan atılan Sinan Gümüş, cezası nedeniyle Konyaspor karşısında forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde Sosa sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. F.Bahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Gustavo, kart ceza sınırında bulunuyor. Gustavo, Konyaspor karşısında sarı kart görmesi durumunda bir sonraki hafta Gençlerbirliği deplasmanında takımını yalnız bırakacak. Öte yandan İttifak Holding Konyaspor Kulübü rutin yapılan korona virüs testinde bir oyuncusunun sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.