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Haberler Spor Yazıcı fırtınası

Yazıcı fırtınası

’nin ’nde ’ı yendiği maçta hat-trick yapan Milli futbolcu , ’da manşetlere taşındı.

Yazıcı fırtınası
Giriş Tarihi: 7.11.2020

Lille, UEFA Avrupa Ligi'nde Milan'a konuk olurken, 3 gol atan Yusuf Yazıcı maça damga vurdu. Fransız temsilcisinin rakibini 3-0 yendiği maçta Yazıcı, Avrupa kupaları tarihinde Milan'a San Siro'da hat-trick yapan 2. oyuncu oldu. Brezilyalı oyuncu Rivaldo da 2000- 2001 sezonunda Barcelona formasıyla Milan'a karşı deplasmanda 3 gol atmış ve mücadele 3-3'lük skorla tamamlanmıştı. Genç oyuncu Fransa'da manşetlere taşındı. L'Equipe: "Lille ve Yusuf Yazıcı, Milan'ı ezdi! Yusuf Yazıcı'nın 3 gol atması Zlatan'ı üzdü", France Football, "Yusuf'un çılgın hat-trick'i sayesinde Lille olağanüstü bir zafer kazandı" So Foot dergisi, "Zlatan'ı görüyor musunuz? İşte Yusuf Yazıcı, her sabah kahvaltıda ondan bir tane atıştırıyor. Yusuf Milan'ı yıkan adam oldu" dedi.

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