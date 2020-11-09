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Haberler Spor Bergama Belediyespor'un maçı ertelendi

'un maçı ertelendi

MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden 'un çarşamba günü deplasmanda lider 1954 ile oynanması gereken karşılaşması ev sahibi ekipte görülen koronavirüs vakaları nedeniyle () tarafından ileri bir tarihe ertelendi.

Bergama Belediyespor'un maçı ertelendi

09.11.2020, 11:57

Son maçını 28 Ekim'de Muğlaspor deplasmanında oynayan, 31 Ekim'de oynaması gereken Kozanspor karşılaşması da İzmir'i sarsan deprem felaketi nedeniyle 23 Kasım'a ertelenen kırmızı-lacivertli ekip cumartesi günü evinde oynayacağı Silivrispor maçının hazırlıklarına devam ediyor.

DHA

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