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Bergama Belediyespor'un maçı ertelendi

MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Bergama Belediyespor'un çarşamba günü deplasmanda lider Adıyaman 1954 ile oynanması gereken karşılaşması ev sahibi ekipte görülen koronavirüs vakaları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ileri bir tarihe ertelendi.

09.11.2020, 11:57