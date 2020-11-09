Son maçını 28 Ekim'de Muğlaspor deplasmanında oynayan, 31 Ekim'de oynaması gereken Kozanspor karşılaşması da İzmir'i sarsan deprem felaketi nedeniyle 23 Kasım'a ertelenen kırmızı-lacivertli ekip cumartesi günü evinde oynayacağı Silivrispor maçının hazırlıklarına devam ediyor.
DHA
Bergama Belediyespor'un maçı ertelendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.