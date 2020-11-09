Kartal’ın eksi averaj kabusu

Süper Lig'de 2004-2005 sezonunda 7 haftalık bölümde eksi 1 averajda kalan Beşiktaş, bu olumsuz tabloyu son 2 sezonda tekrarladı. Abdullah Avcı yönetiminde 7 maçlık bölümde hücumunu savunmasının üstüne çıkaramayan siyah-beyazlı ekip, fileleri 10 kez havalandırırken kalesinde 12 gol gördü ve eksi 2 averajla kötü bir performans sergiledi. Sonraki 3 hafta daha bu olumsuz tabloyu yaşayan siyah-beyazlı takım, 10. haftada bunu dengeleyip sonraki haftalarda artıya geçebildi.

KALESİNDE 12 GOLE ENGEL OLAMADI

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünde de 7 maçlık bölümde aynı durumla karşı karşıya kaldı. Sezona 3-1'lik Trabzonspor galibiyetiyle başlayan ve ilk 2 hafta "artı"da kalan siyah-beyazlı ekip, sonraki maçlarda gerilemeyi durduramadı. Yeni Malatyaspor galibiyetiyle durumunu dengeye getirmeye çalışan İstanbul ekibi, Gaziantep FK mağlubiyetiyle tekrar "eksi"ye düştü. Geçen sezon olduğu gibi 2020-2021'in 7 maçlık bölümünde 10 gol atabilen ve rakiplerinin 12 golüne engel olamayan siyah-beyazlı ekip, - 2 averajda kaldı.