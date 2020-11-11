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Haberler Spor Arkas’ın konuğu Sorgun Belediye

Arkas’ın konuğu Sorgun Belediye

Arkas’ın konuğu Sorgun Belediye
Giriş Tarihi: 11.11.2020

ARKAS Spor, Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. hafta erteleme maçında bugün Sorgun Belediyespor'u konuk edecek. Saat 14.00'te başlayacak karşılaşma Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanacak. Altekma'yı 3-2 yenerek çıkışlarını sürdürdüklerini belirten basın sözcüsü Uğur Özden, "Galibiyet serisini Sorgun Belediyespor maçıyla sürdürmek istiyoruz. Üst üste elde ettiğimiz galibiyetlerle yükselen bir başarı grafiği çiziyoruz. Hedefimiz Sorgun'u mağlup ederek yolumuza devam etmek" diye konuştu.

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