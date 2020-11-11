Türkiye-Hırvatistan | CANLI İZLE

UEFA Uluslar Ligi'nde sırasıyla Rusya ve Macaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'mız, özel maçta Hırvatistan'ı konuk ediyor. Mücadelenin tüm detaylarını aspor.com.tr'den takip edebilirsiniz...
TÜRKİYE-HIRVATİSTAN MAÇI 11'LERİ
Türkiye: Uğurcan, Caner, Mert Çetin, Ozan Kabak, Nazım Sangare, Dorukhan, Okay, Orkun Kökçü, Deniz Türüç, Cengiz Ünder, Cenk Tosun.
Hırvatistan: Sluga, Juranovic, Vida, Pongracic, Melnjak, Rog, Badelj, Brekalo, Pasalic, Orsic, Budimir.
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