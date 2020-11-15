A Milliler, UEFA Uluslar Ligi’nde bugün grup lideri ile kozlarını paylaşacak

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 5. maçında A Milli Futbol Takımı bu akşam saat 20.00'de Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda Rusya ile karşılaşacak. Polonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Szymon Marciniak'ın yöneteceği karşılaşma TRT1'den naklen yayınlanacak. Grupta geride kalan 4 maçta, Milliler, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 3 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Rusya 2 galibiyet, 2 beraberlik sonucunda aldığı 8 puanla liderlik koltuğunda.

DEFANS KURGUSU TAMAMEN DEĞİŞİYOR

Hırvatistan maçında genç oyunculara şans veren deneyimli teknik adam Şenol Güneş, Rusya karşısında as kadroyu sahaya sürecek. Burak Yılmaz'ın yerine ileri uçta Cenk Tosun mücadele edecek. Şenol Güneş, defans kurgusunda da değişikliğe gidecek. Tecrübeli teknik adam Mert Çetin-Ozan Kabak ikilisinin yerine Merih Demiral ile Çağlar Söyüncü'ye görev verecek.



GÜNEŞ'LE 69. MAÇ

Teknik Direktör Şenol Güneş, Rusya ile bugün oynanacak UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 5. maçıyla Milli takımın başında 69. maçına çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, ikinci dönemini geçiren Güneş yönetiminde yaptığı 68 maçta 32 galibiyet alırken, 16 kez mağlup oldu. Türkiye, Güneş yönetimindeki söz konusu maçlarda 103 gol attı, kalesinde ise 62 gol gördü.



585'İNCİ MAÇIMIZ

Milli takım, Rusya ile oynayacağı karşılaşma ile birlikte tarihindeki 585. maçına çıkacak. Milliler, 311'i resmi, 273'ü özel olmak üzere oynadığı müsabakalarda 221 kez sahadan galip ayrılırken, 223 kez de mağlup oldu. 140 maçta da berabere kaldı. Milli Takım toplam 772 gol atarken, rakiplerinin 833 golüne engel olamadı.