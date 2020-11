Denizli potada tam gaz

TBL'de şampiyonluğu hedefleyen Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Ankara Anadolu Basket engelini 87-68'lik farklı skorla aştı, üst sıralara doğru yükselişini sürdürdü. Mehmet ve Coleby'nin sayılarıyla maça başlayan yeşil-mavililer, 7. dakikayı 14-13 önde geçti. İlk periyotu 22-18 önde geçen Denizli Basket, Ümit, Deniz Can ve Coleby'nin sayılarıyla coştu, 13. dakikada farkı 9 sayıya çıkarttı: 31-22. Gökhan ve Umipig'le etkili olan ev sahibi ekip, devreyi de 47-37 üstün tamamladı.

COLEBY VE DENİZ CAN FARKI

Üçüncü periyota Gökhan. Mehmet, Umipig ve Coleby'nin sayılarıyla başlayan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, 27. dakikayı 62-52 önde geçti. Son bölüme 68-56 galip giren yeşil-mavililer, Coleby-Deniz Can ikilisinin etkili oyunuyla 25. dakikada farkı 17 sayıya çıkarttı: 80-63. Son bölümde rahat bir oyun ortaya koyan ve Pamukkale Spor Salonu'dan 87-68 galip ayrılmayı başaran Denizli Basket'te, Coleby ve Deni Can 16'şar, Umipig ve Gökhan 11'er, Mehmet 10 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

SEBAHATTİN ALP