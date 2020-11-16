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Petkim tam gaz

Petkim tam gaz
Giriş Tarihi: 16.11.2020

ING Basketbol Süper Ligi'nde son haftaların formda takımı Aliağa Petkimspor, Enka Spor Salonu'nda oynanan maçta Beşiktaş'ı evinde 82-72 yenerek üst üste 3'üncü galibiyetini aldı. Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakanın ilk 5 dakikasını 8-7 üstün geçen Petkimspor, son bölümde Ege ve Ray'in basketleriyle periyodu 22-15 önde tamamladı. İkinci periyodun başında Ege'nin basketleriyle farkı 8 sayıya (26- 18) kadar çıkaran ev sahibi ekip karşısında Beşiktaş, Johnson ve Blackmon'la 7-0'lık seriyle farkı 1 sayıya indirdi: 25-26. Aradaki farkın daha fazla azalmasına izin vermeyen Petkimspor, devreyi 42-38 galip bitirdi. Üçüncü periyotta etkili bir oyun ortaya koyan Petkimspor, farkı 10 sayıya (58-48) çıkardığı periyodu 68-59 önde tamamladı. Son periyotta da etkinliğini sürdüren Aliağa Petkimspor, müsabakadan 82-72 galip ayrıldı.

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