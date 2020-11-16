Zafer Hamilton’un

İstanbul'da 9 yıl aradan sonra yeniden Intercity İstanbul Park'ta yapılan Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sini, 1 saat 42 dakika 19.313 saniyelik derecesiyle Mercedes takımının pilotu Lewis Hamilton kazandı. Büyük Britanyalı pilot Hamilton, İstanbul'da 2010'dan sonra bir yarış zaferi daha yaşadı ve sürücüler klasmanında sezonun bitimine 3 etap kala 7. şampiyonluğuna ulaşarak Alman efsane Michael Schumacher'in bu alandaki rekoruna ortak oldu. Yarışlarda Racing Point'in Meksikalı sürücüsü Sergio Perez ikinci, Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel de üçüncülüğü elde etti.



38. TURDA PEREZ'İ GEÇTİ

Lewis Hamilton, yarışa 6. sırada başladı. Hamilton, yalnızca tek pit stop yaptığı yarışta tam 49 tur aynı lastiklerle mücadele etti. Kusursuz bir yarış geçiren Hamilton, 58 tur üzerinden yapılan yarışta 37. turun ardından liderliği ele geçirdi ve zafere ulaştı. Kariyerinde ilk kez İstanbul'da pole pozisyonu elde eden Racing Point'in Kanadalı pilotu Lance Stroll ise avantajını kullanamadı. Pit stop'a çağrılan Stroll, lastik değişiminin ardından rakiplerinin gerisinde kalıp yarışı dokuzuncu sırada tamamladı.



FORMULA 1'DE BALKONLAR DOLDU

FORMULA 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde davetliler balkonları tıklım tıklım doldurdu. Yarı-şı izlemek isteyen kalabalık davetli topluluğu, yan yana gelirken balkonlarda yer kalmadı. Tür-kiye'de 9 yıl aradan sonra organize edilen yarış-ta tribünlere kimse alınmazken, VIP locaların teraslarında ve balkonlarda yer kalmadı. Davet-liler, yarışın yapılacağı pistin girişinde yoğun bir araç trafiğine sebep olurken, balkonlardaki 3 bini bulan seyirci kalabalığı da dikkat çekti.

YARIŞA İLGİ ÇOK BÜYÜKTÜ

PİSTİ gören iki kulenin yanı sıra bu kule-lerin altında ve yanlarında bulunan balkonlar hınca hınç dolarken, yarıştan önceki F16 gös-terisi de nefesleri kesti. Formula 1 DHL Türki-ye Grand Prix'sine, Türkiye Büyük Millet Mec-lisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasa-poğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara-ismailoğu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan da katlıdı.



A MİLLİ TAKIM DA HEYECAN YAŞADI

Milli Futbol Takımı futbolcuları, İstanbul'daki Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si heyecanını Riva'da izledi. UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup 5. maçında dün Rusya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda futbolcular, Intercity İstanbul Park'ta gerçekleşen Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si kamp yaptıkları TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nden takip etti. Milli Takımların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "#BizimÇocuklar İstanbul'daki Formula 1 heyecanını Riva'dan takip ediyorlar" denildi.