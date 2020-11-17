Dünya konuştu

Formula 1'de önceki gün İstanbul'da gerçekleşen DHL Türkiye Grand Prix'si uzun süre hafızalardan silinmeyecek mücadeleye sahne olurken, müthiş yarışa tüm dünya odaklandı. Yarışseverler Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton'un kazandığı yarış için ekranlara kilitlenirken organizasyon tam not aldı. Formula 1 Yarış Direktörü Michael Masi, Türkiye GP'sinin olağanüstü geçtiğini belirterek yeni asfalt konusunda da Türk organizatörleri savundu.

MASİ: ÇOK BÜYÜK EMEK VERDİLER

Avustralyalı direktör, "Bu grand-prix'nin olabilmesi için devasa bir çalışma yapılması gerekiyordu. Türk hükümeti ve bu pistin sahipleri çok büyük emek verdiler. Yoksa, bu grand-prix bu kadar kısa süre içerisinde hazır olamazdı. Türkleri tebrik etmek gerekiyor. Değişmesi gereken çok fazla şey vardı ama çok kısa bir süre olduğunu herkes biliyordu." sözleriyle konuşmasını sürdürdü. Masi, Formula 1'in güvenlik açısından da başarılı bir sınav verdiğini belirterek, "Geriye dönüp baktığımızda haklı kararlar verdiğimizi görüyoruz" ifadelerini kullandı.