Erteleme yok

Kovid-19 salgını günden güne etkisini artırırken UEFA Başkanı Aleksander Ceferin bu yaz yapılacak Avrupa Şampiyonası ile ilgili konuştu. Ceferin Haziran ayındaki şampiyona ile ilgili bir erteleme planlarının olmadığına dikkat çekerek "EURO 2020'nin planladığı tarihte oynanacağını düşünüyorum ve bu yönde çalışmalar yapıyoruz. Eminim ki ertelemeyeceğiz ve oynayacağız. Ancak bir değişiklik yapılması gerekiyorsa, buna dikkat edeceğiz. Belki fazla iyimserim ama salgın ilkbahardan önce bitecek ve Avrupa Şampiyonası oynanacak" ifadelerini kullandı.

CİDDİ FİKİR DEĞİL

Aleksander Ceferin, Avrupa'nın dev kulüplerinin yer alacağı 'Süper Lig' iddiaları hakkında ilk kez konuştu. Aleksander Ceferin böyle bi ihtimalin söz konusu olmadığını kaydederek, "Şampiyonlar Ligi'nin yerini Süper Lig gibi bir organizasyonun alması söz konusu bile olamaz. Bu fikir, Avrupa'da dayanışmayı önemsemeyen iki ya da üç kulüp başkanının düşüncesi. Çok ciddi bir fikir değil" ifadelerini kullandı.



MİLLİ MAÇLAR ÇOK MUTLU ETTİ

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, milli maçların oynanmasıyla ilgili olarak konuştu. Ceferin, "Ulusal maçlar oynanmasaydı, birçok ülke federasyonunun mali sorunları ortaya çıkardı. Ayrıca milli takım maçını izlemek, milli maçta oynamak vatansever bir duygu oluşturur, ülkenizle gurur duyarsınız. Bizler de bu maçları oynadığımız için gururlanmalıyız. Ülkelerin milli maçlar yapabilmesi nedeniyle mutluyum" dedi