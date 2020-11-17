Ya kazanacağız ya kazanacağız

Milli Futbol Takımı-mız Rusya karşısın-da aldığı 3-2'lik galibi-yetle grupta iddialı konuma gelirken tüm hesap-lar liderlik üzerine yapılma-ya başlandı. Millilerimiz, yarın 22.45'te Budapeşte'de oyna-nacak mücadelede galip gelir-se ve Rusya da Sırbistan maçında puan kaybederse grubu lider tamamlayıp UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselme hakkı elde edecek. Çünkü Rusya'nın rakibi ile berabere kal-ması halinde ikili ave-rajdaki üstünlüğü-müz dikkat çekiyor. Ancak bu tabloda kötü bir senaryo da mevcut. Ay-yıldız-lılarımız Macaristan'a yenilir, Sırbis-tan da Rusya'yı yenerse Sırbistan, bizimle puanını eşitliyor (6) ve ikili averajla bizi ekarte ediyor.

YENİLERSE C'YE DÜŞECEK

Böylelikle ekibimiz grubu son sırada bitiyor ve UEFA Uluslar C Ligi'ne düşüyor. Macaristan karşısın-da alınacak beraberlikte ise takımımız grubu 3. sırada bitirecek. Yani Milliler ne bir üst lige terfi edecek ne de bir alt lige düşecek. 4 takımın yer aldığı grup-ta sadece lider olan takım bir üst lige (UEFA Uluslar A Ligi) çıkabiliyor.



2. TORBA MUTLULUĞU

galibiyetle birlikte Dünya Kupası Elemelerinde 2. torbada yer almayı garantiledi. Dünya Kupası elemelerinde birinci torbada yer alacak takımlar da belli oldu. Birinci torbanın ilk sırasında dünya sıralamasında birinci sırada yer alan ve 1768 puanı bulunan Belçika takımı yer aldı. Belçika'yı Fransa, İngiltere, Portekiz, İspanya, Hırvatistan, Almanya, Danimarka, İtalya ve Hollanda takip etti. Bu 10 takımdan biri Dünya kupası gruplarında Türkiye'nin rakibi olacak.



4 YILDIZ FUTBOLCU KADRODAN ÇIKARILDI

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki son maçında yarın Macaristan ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nda 4 futbolcu, aday kadrodan çıkartıldı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, sakatlıkları bulunan Zeki Çelik ve Çağlar Söyüncü, Rusya maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Cengiz Ünder ile teknik direktör Şenol Güneş tarafından izin verilen Enes Ünal, 23 kişilik Macaristan maçı kadrosunda yer almayacak.