Göztepe’yi zorlu bir süreç bekliyor

Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan ve çıkış arayan Göztepe'yi çok zorlu maçlar bekliyor. Sezonun ilk haftasında Denizlispor'u 5-1 mağlup ettikten sonra oynadığı 6 maçta 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak galibiyet yüzü görmeyen İzmir ekibi, 22 gün içerisinde 5'i Süper Lig ve 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 6 maça çıkacak. Göz-Göz bu zorlu periyottan zaferle çıkmak istiyor. Sarı-kırmızılı ekip, 22 Kasım'da sahasında Ankaragücü ile 30 Kasım'da deplasmanda Sivasspor ile 5 Aralık'ta sahasında Kayserispor ve 9 Aralık'ta yine sahasında Alanyaspor ile oynayacak. İzmir temsilcisi 13 Aralık'ta ise Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak. Göz-Göz 26 Kasım'da Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Kırklarelispor ile sahasında karşılaşacak.

DEPREMZEDELERE DESTEK

Bu arada İzmir temsilcisinde sağ bek Gassama, stoperler Atınç ve Alpaslan, golcü Ideye ile orta saha oyuncusu Batuhan'ın sakatlıkları sürüyor. Öte yandan Göztepe, son oynadıkları Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasında futbolcuların giydiği formaların satışından elde edilecek geliri İzmir'deki depremden etkilenen vatandaşlara bağışlayacak. Kulüpten yapılan açıklamada, "MatchWornShirt. com" ile yapılan iş birliği sonucunda maç formalarının açık artırma ile satışa sunulacağı bildirildi. Sitede açık artırmaya konulan formalara en düşük 89 Euro teklif verilebiliyor.