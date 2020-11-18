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Haberler Spor Macaristan-Türkiye CANLI ANLATIM

-Türkiye

A Milli Futbol Takımımız, Uluslar B Ligi 3. Grup altıncı ve son maçında deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Milliler Macaristan deplasmanında galip gelebilirse, grup lideri 'nın 'a karşı puan kaybetmesini bekleyecek.

Macaristan-Türkiye CANLI ANLATIM

18.11.2020, 22:02

A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'nde kaderi bu gece belli olacak. Macaristan'a konuk olacak Milliler, olası galibiyetin ardından grup lideri Rusya'nın Sırbistan karşısında puan kaybetmesini bekleyecek.

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MAÇ 22.45'TE

Puskas Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

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