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Haberler Spor KSK’de virüs şoku

KSK’de virüs şoku

KSK’de virüs şoku
Giriş Tarihi: 19.11.2020

Kadınlar Voleybol Birinci Ligi'nde mücadele eden Karşıyaka Voleybol Takımı, geçtiğimiz günlerde 5'i oyuncu 1'i teknik ekip çalışanı olmak üzere toplam 6 kişide kovid-19 pozitif vakasına rastlandığını duyurmuştu. Yeşil-kırmızılı kulübün pozitif vakalar sebebiyle takım kadrosunda yeterli oyuncu sayısına ulaşılamamasından dolayı Gelişim Koleji, Fenerbahçe ve Çiftlikköy ile oynayacağı müsabakalar ileri bir tarihe ertelenmişti. Karşıyaka Spor Mulübü rutin olarak gerçekleşen kovid- 19 testleri sonucunda 3 oyuncuda daha pozitif vakaya rastlandığını ve takımdaki toplam vaka sayısının 9'a yükseldiğini açıkladı. Yeşil-kırmızılı oyuncuların ve teknik ekip çalışanının sağlık durumlarının gayet iyi olduğunu açıklayan Karşıyaka Spor Kulübü, izolasyon ve tedavi sürecinin de devam ettiğini duyurdu.

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