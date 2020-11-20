Buldozer Manisa

MİSLİ.COM 2. Lig Beyaz Grup'ta Manisa Futbol Kulübü fırtınası esiyor. Manisa ekibi, ligin 11. haftasında takipçileriyle arasındaki puan farkını 10'a çıkardı. Siyah-beyazlılar, üst üste 5'inci galibiyetini en yakın takipçisi Anagold 24Erzincanspor'u deplasmanda 3-2 yenerek aldı. Ligde 11 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlikle 31 puana ulaşan Manisa FK, ikinci basamağa yerleşen H.Trabzon'a 10 puan fark atarak şimdiden şampiyonluk yarışında büyük bir avantaj elde etti.

SİYAH-BEYAZLILAR, 2. Lig'deki 39 takım arasında mağlubiyet yüzü görmeyen tek ekip konumunda. Manisa FK, 31 puanla 2. Lig'in en çok puan toplayan, 36 golle en çok gol atan takımı oldu. 1. Lig'e çıkma hedefine doğru ilerleyen Manisa temsilcisi, geçen hafta Amed Sportif'i deplasmanında 4-3'lük galibiyeti 90'ıncı, Erzincan deplasmanında ise 3-2'lik galibiyeti 85'inci dakikada attığı gollerle kurtararak puan kaybına kolay razı olmayacağını da kanıtladı.