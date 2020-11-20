  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Buldozer Manisa

Buldozer Manisa

2. Lig ’ta Manisa FK, ligin 11. haftasında en yakın takipçisine 10 puan fark attı, gözdağı verdi.

Buldozer Manisa
Giriş Tarihi: 20.11.2020

MİSLİ.COM 2. Lig Beyaz Grup'ta Manisa Futbol Kulübü fırtınası esiyor. Manisa ekibi, ligin 11. haftasında takipçileriyle arasındaki puan farkını 10'a çıkardı. Siyah-beyazlılar, üst üste 5'inci galibiyetini en yakın takipçisi Anagold 24Erzincanspor'u deplasmanda 3-2 yenerek aldı. Ligde 11 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlikle 31 puana ulaşan Manisa FK, ikinci basamağa yerleşen H.Trabzon'a 10 puan fark atarak şimdiden şampiyonluk yarışında büyük bir avantaj elde etti.

SİYAH-BEYAZLILAR, 2. Lig'deki 39 takım arasında mağlubiyet yüzü görmeyen tek ekip konumunda. Manisa FK, 31 puanla 2. Lig'in en çok puan toplayan, 36 golle en çok gol atan takımı oldu. 1. Lig'e çıkma hedefine doğru ilerleyen Manisa temsilcisi, geçen hafta Amed Sportif'i deplasmanında 4-3'lük galibiyeti 90'ıncı, Erzincan deplasmanında ise 3-2'lik galibiyeti 85'inci dakikada attığı gollerle kurtararak puan kaybına kolay razı olmayacağını da kanıtladı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Buldozer Manisa haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA