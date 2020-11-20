İstanbul Park için FIA’dan müjdeli haber

İSTANBUL'DA düzenlenen Formula 1 Türkiye Grand Prix'si sonrası yarış severlere bir müjdeli haber daha geldi. Intercity İstanbul Park Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, FIA'nın pist için 3 yıllık lisans verdiğini duyurdu. Vural Ak, pistin çok iyi durumda olduğunu söyleyerek, "3 aydan daha kısa bir sürede pisti hazırlamak için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük desteğini aldık. Harika bir ekip vardı. Tüm kamu kurumları büyük destek verdi." şeklinde konuştu.

5 BİN KONUK GELDİ

İSTANBUL Park Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, yarışla ilgili sözlerine şöyle devam etti "İstanbul Park'ta yapılan organizasyon için yaklaşık 5 bin yabancı konuğumuz İstanbul'a geldi. Pandemiden dolayı birçok organizasyon ertelendi, bu yüzden sporseverler Formula 1'i daha yakından takip etti. İstanbul geçen hafta en çok bahsedilen şehirler arasına girdi. Sadece 1 yıl değil, yıllarca sürecek bir anlaşma için görüşmelerimiz sürüyor."