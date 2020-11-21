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Buca 1928’de yüzler gülüyor

Fırtına, Kızılcabölük’ü yenerek lideri takibini kayıpsız sürdürdü.

Buca 1928’de yüzler gülüyor
Giriş Tarihi: 21.11.2020

Misli.com Üçüncü Lig Birinci Grup'ta evinde Kızılcabölükspor'u 3-0 mağlup eden Bucaspor 1928, geçen haftaki Nevşehir Belediyespor mağlubiyetinin yaralarını sardı. Zirve takibini yara almadan sürdürdü. Bu sezon iç sahada 5 maçın tamamını kazanan sarı-lacivertliler evinde rakiplerine geçit vermedi.

BALCIOĞLU: "HEDEFİMİZ BELLİ"
Bucaspor evinde, Ofspor ve Artvin Hopaspor'u 3-1, Belediye Derincespor'u 1-0, Manisaspor'u 6-1 ve son olarak da Kızılcabölükspor'u 3-0 yenerek 15 puan topladı. Hedeflerinin 2. Lig olduğunun altını çizen sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Uğur Balcıoğlu, "Zirve yarışını sonuna kadar sürdüreceğiz. Yolumuza kayıpsız devam edip sezon sonunda şampiyonluğu hedefliyoruz" dedi. Sarı-lacivertliler gelecek hafta Malatya Yeşilyurt Belediye deplasmanında mücadele edecek.

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