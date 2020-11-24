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Denizlispor - Turgutluspor | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 4. tur ikinci maçında Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor sahasında Turgutluspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın tüm detaylarına ve canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz.

24.11.2020, 15:02