Denizlispor - Turgutluspor | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı başladı. Günün ikinci maçında Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor sahasında Turgutluspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın tüm detayları ve canlı yayını haberimizde...
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Saat 15.00'te başlayan mücadele, Denizli Atatürk Stadı'nda oynanıyor. Maçın hakemi ise Kadir Sağlam...
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