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Haberler Spor Denizlispor - Turgutluspor | CANLI

Denizlispor - | CANLI

'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 4. tur ikinci maçında ekiplerinden sahasında 'u ağırlıyor. Karşılaşmanın tüm detaylarına ve canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Denizlispor - Turgutluspor | CANLI

24.11.2020, 15:02

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı başladı. Günün ikinci maçında Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor sahasında Turgutluspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın tüm detayları ve canlı yayını haberimizde...

CANLI YAYIN

Saat 15.00'te başlayan mücadele, Denizli Atatürk Stadı'nda oynanıyor. Maçın hakemi ise Kadir Sağlam...

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