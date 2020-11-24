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Haberler Spor Uşakspor'a kupada süper rakip

'a kupada süper rakip

Misli.com 2'nci Lig 'ta son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle Play-Off hattında yer alan , yarın 4'üncü Tur mücadelesinde temsilcisi 'a konuk olacak.

Uşakspor'a kupada süper rakip

24.11.2020, 12:43

Rize Çaykur Didi Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi Emre Malok yönetecek. Kupada rakibini normal sürede veya eşitlik halinde 15'er dakikalık iki uzatma bölümü ile gerekirse seri penaltılarda mağlup edecek taraf adını bir üst tura yazdıracak. Uşakspor, bu sezon daha önce kupada Şile Yıldızspor'u 6-0 yenerek elemeyi başarmıştı.

DHA

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