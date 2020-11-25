Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu UFEF 26 Kasım’da gerçekleştirilecek

Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'in açılış konuşmalarıyla başlayacak Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda futbolun önemli isimleri özel oturumlarda konuşmacı olarak yer alacak.

Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşmasının ardından Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan moderatörlüğünde''Futbolun Rakamlarına Milli Bakış' özel oturumunda görüşlerini paylaşacak.

Sabah Gazetesi Ekonomi Müdür Yardımcısı Dilek Güngör ve Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan moderatörlüğünde gerçekleşecek 'Futbol Ekonomisi ve Kulüplerin Finansmanı' oturumunda Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu yer alacak.

'Türk Futbolunda Kadın Eli' panelinde ise Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Bahar Özgüvenç, Kayseri Spor Başkanı Berna Gözbaşı ve Okan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Spor Yönetimi Bölüm Başkanı ve Prof. Dr. Lale Orta görüşlerini paylaşacak. Panelin moderatörlüğünü ise Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı gerçekleştirecek.

Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda Fortuna Sittard Başkanı Özgür Işıtan Gün ve Westerlo Kulübü İkinci Başkanı Hasan Çetinkaya 'Avrupa'da Türk Başkanlar' oturumuna online katılarak A Spor Sunucusu Ali Baransel'in sorularını yanıtlayacak.

TFF VAR Koordinatörü Barış Şimşek ile Türk Telekom İş Geliştirme ve Yeni Girişimler Direktörü Muhammed Özhan'ın katılımıyla gerçekleşecek 'Futbolda VAR Teknolojisi' panelini ise Sabah Gazetesi Ekonomi Muhabiri Metin Can yönetecek.