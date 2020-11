Dünya 10’u unutmayacak

60 yaşında kalbine yenik düşerek hayatını kaybeden Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın ölümü, tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. Arjantin'de halk sokaklara dökülürken gözyaşları sel oldu. Boca Juniors futbol takımının La Bombonera ismiyle bilinen stadyumu olmak üzere Arjantin'deki birçok stadyum ve Buenos Aires'in merkezi Maradona için sloganlar atan halk ile doldu. Maradona'nın naaşının getirildiği Devlet Başkanlığı binası Casa Rosada, kapılarını ziyaretçilere açtı.

"DİEGO YAŞIYOR"

Dünya basını yıldız ismin vefatını manşetlere taşırken İtalya'dan Corriere dello Sport gazetesi "Diego yaşıyor", Kicker dergisi "Sonsuza dek en büyüğü" dedi. İngiliz basınının "Şimdi o tanrının elinde" ifadeleri ise tepki çekti. Maradona'nın cenazesinin 3 gün boyunca ziyarete açık olacağı ve ardından defnedileceği bildirildi.





NAPOLİ'NİN STADI İÇİN KAMPANYA

Napoli taraftarı San Paolo Stadı'nın isminin Maradona olması için kampanya başlattı. Napoli Belediye Başkanı De Magistris, bu çağrılara kayıtsız kalamadı ve San Paolo Stadı'nın yeni adının Diego Armando Maradona Stadı olması için teklif yapacağını açıkladı.



"MARADONA'NIN MAÇI VAR"

Tarih: 22 Haziran 1986... 10 yaşındayım. Gözüm kulağım Meksika Aztek Stadyumu'nda. Maç saatine kadar herkesin dilinde aynı cümle: "Maradona'nın maçı var" Dikkat edin. Kimse "Arjantin'in maçı var" demiyor. "Maradona'nın maçı var." Rakip İngiltere. İlk yarı golsüz bitiyor.





UNUTULMAZ İKİ GOL

İkinci yarı 5 dakika içinde atılan iki gol var ki dünya futbol literatürüne, hafızalara, anılara, içinde meşin yuvarlak geçen tüm futbol sohbetlerine kazınıyor. Daha o vakit anlıyorum tarihi bir maç izlediğimi. Daha o vakit anlıyorum o maçtan sonra içinde Maradona geçen her maçı takip edeceğimi. Ve ben de o günden sonraki her maç öncesi yani Napoli'den Sevilla'ya, Boca'dan Arjantin'in her maçı öncesi aynı cümleyi kurup duruyorum. "Maradona'nın maçı var." Bizim jenerasyon belki Pele'ye yetişemedi ancak şunu gönül rahatlığıyla ve tereddüte düşmeden söyleyebilirim. Maradona, geçmişten günümüze izlediklerim arasında en iyisiydi. Elveda Maradona. Elveda Efsane...



ÖNCE OLAY SONRA ONAY

Arjantin'de 3 gün yas ilan edilirken, efsane futbolcunun naaşı Arjantin Başkanlık Binası'nda tutulmaya başlandı. Efsane futbolcuyu son defa görmek isteyen sevenleri ise polisin sert müdahalesine maruz kaldı. Müdahalenin ardından taraftarlarla polis arasında çatışma çıktı. Çatışma büyümeden sonlandırılırken cenazeye herhangi bir zarar gelmesi engellendi ve halkın ziyaretine açıldı.

Halil FİNCAN