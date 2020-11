Pandemi futbol ekonomisini de vurdu

Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu (UFEF), Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, Mili Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, kulüp başkanları ve sektörün önemli isimlerinin katılımıyla Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşti. Forumun açılış konuşmasını yapan Nihat Özdemir, futbolda korona virüs pandemisinin etkilerine dikkat çekti. Özdemir, "Bu dönemde sağlıktan sonra en önemli gündem futbol ve futbolun ekonomisi olmaktadır. Futbolun geleceğini tasarlama sloganıyla yola çıkan Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nun geçmiş yıllardaki gibi ülke futboluna çok önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum. Pandeminin futbol ekonomimizde yol açtığı sıkıntıları hepimiz bilmekteyiz. Bu nedenle biz federasyon olarak Türk futbolunun bu süreci en az hasarla atlatmasının gayreti içerisindeyiz" şeklinde konuştu.



FUTBOLUN NORMALLEŞMESİ

Futbolun normalleşmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Özdemir, "Gelirlerde azalmanın nedenlerinden biri, Avrupa'nın önemli liglerinde yayıncı kuruluşlara indirim imkanı sağlanması. Biz de zaten geçen sezonun kalan 8 haftası için gerekse bu sezon için yayıncımızın talebiyle ve kulüplerimizin de görüşünü olarak indirimimizi sağladık. Federasyon olarak bütün çabamız bu normal dışı dönemde futbolu yaşatmaktır. Bu amaçla salgın döneminde kulüplerimize yardımcı olmak için başta sözleşme revizeleri imkanı olmak üzere, FIFA ve UEFA'nın talimat ve normlarına uygun şekilde uygulamaları gerçekleştirdik" diye konuştu. Türk futboluna değer katacak projeler içerisinde olduklarını söyleyen Özdemir, "Radikal adımlar atmamız, sert kararlar almamız gerektiğine inandık ve bunun için çalışıyoruz. Futbol ailesi olarak tüm bu süreci topyekün istişare etmeli, birlikte çözüm yolları geliştirmeliyiz. Seyircisiz oynamanın getirdiği yaraları mutlaka sarmalıyız" ifadelerini kullandı.



'ZİRVEYE OYNAYACAĞIZ'

TÜRK sporunun hak ettiği yere gelmesi için herkesin var gücüyle çalıştığını ifade eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Her alanda olduğu gibi sporda ve sporun her branşında inşallah zirveye oynayacağız. Bize zirveye oynamak ve başarmak yakışır" diye konuştu.



'CUMHURBASKANIMIZ BÜYÜK BİR SANS'

FUTBOL dünyasında kulüplerde borç konusunda ilk akla gelenin her zaman devlet olduğunu kaydeden TFF Başkanı Özdemir, "Bu konuda sporu seven, sporcuya büyük destek veren Sayın Cumhurbaşkanımız, bizler için tabii ki büyük bir şanstır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Türk futboluna olan destekleri için ne kadar teşekkür etsek azdır. Devletimiz bizlere her zaman yardımcı oldu, olmaya da devam edeceğine inanıyoruz. Ancak her şeyi devletten bekleme kolaycılığından vazgeçmeliyiz" dedi.



SENOL GÜNES'İN MAASIYLA İLGİLİ İDDİALAR GERÇEK DISI'

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş için yapılan eleştirilere karşı çıkan Özdemir, "Şenol Güneş hocamıza yapılan ağır ve haksız eleştirileri üzüntüyle takip ettik. Öncelikle vurgulamak isterim ki, hocamızın aldığı ücretle ilgili ortaya atılan rakamlar tamamen ve tamamen gerçek dışıdır. Kendisinin sözleşmesi TL cinsindendir ve Euro olarak yazılan, söylenen rakamlara hiçbir zaman itibar etmeyiniz" dedi.



SÜPER KUPA KATAR'DA

Önümüzdeki Süper Kupa maçının Katar'da oynanacağını kaydeden TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Böylece Süper Kupa yeniden Türkiye dışına açılacak ve kulüplerimiz de önemli bir gelire kavuşmuş olacak. Tüm zorluklara ve gelişen olağanüstü şartlara karşın Türk ekonomisi dünyada var olan bir ekonomidir. Bizlere düşen de futbol ekonomisini uluslararası seviyede en iyi yere taşımak" diye konuştu.