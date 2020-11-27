  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Potada A Milliler Hırvatistan önünde

Potada A Milliler Hırvatistan önünde

Potada A Milliler Hırvatistan önünde
Giriş Tarihi: 27.11.2020

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2022) Elemeleri D Grubu'ndaki üçüncü maçında bugün Hırvatistan ile karşılaşacak. A Milli Takım'ın Hırvatistan'ın yanı sıra İsveç ve Hollanda ile yer aldığı gruptaki üçüncü ve dördüncü maçlar, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak. Türkiye ile Hırvatistan arasındaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. A Milliler, gruptaki dördüncü maçını ise 29 Kasım Pazar günü saat 17.00'de Hollanda ile yapacak. Ay-yıldızlı takım, gruptaki ilk maçında Hollanda'ya 72-65, ikinci maçında da İsveç'e 87-80 yenildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Potada A Milliler Hırvatistan önünde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA