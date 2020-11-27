Potada A Milliler Hırvatistan önünde

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2022) Elemeleri D Grubu'ndaki üçüncü maçında bugün Hırvatistan ile karşılaşacak. A Milli Takım'ın Hırvatistan'ın yanı sıra İsveç ve Hollanda ile yer aldığı gruptaki üçüncü ve dördüncü maçlar, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak. Türkiye ile Hırvatistan arasındaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. A Milliler, gruptaki dördüncü maçını ise 29 Kasım Pazar günü saat 17.00'de Hollanda ile yapacak. Ay-yıldızlı takım, gruptaki ilk maçında Hollanda'ya 72-65, ikinci maçında da İsveç'e 87-80 yenildi.