Akigo düşüşte

TFF 1. Lig'de geçen hafta deplasmanda oynadığı maçta Keçiörengücü'ne 6-0 yenilen Akhisarspor, bu kez evinde ağırladığı Ankaraspor'a 1-0 yenildi. 20. dakikada Beykan'ın şutunu kaleci Lukac son anda çeldi. 34'te Umar'ın pasında topla buluşan Beykan'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutu Lukac kornere çeldi. 44'te Umar'ın sol kanattan ceza sahasına girerek kaleye gönderdiği sert şut Lukac'tan döndü.

ONUR DİREĞE NİŞANLADI

47'de Çekdar'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Onurcan'ın yarım volesinde top direkte patladı. 48'de Çekdar'ın şutunda savunma çizgi üzerinden topu çıkardı. 76'da Barış'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte bulunan Engin'in kafayla altı pas içine indirdiği topta Beykan, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-1. Akhisar maçı 1-0 kaybetti.

KAVÇAK'TAN TEK DEĞİŞİKLİK

Geçen hafta deplasmanda Keçiörengücü'ne 6-0 yenilen Akhisarspor'da yönetim, teknik heyet ve futbolcular arasında yaşanan gerginliğin sona ermesinin ardından teknik direktör Cem Kavçak, Ankaraspor karşısında ilk 11'de tek değişiklik yaptı. Genç teknik adam Doğukan'ı yedek kulübesine çekerken yerinde Onurcan'ın görev verdi. Ankaraspor'da ise ligde son oynadığı Beypiliç Boluspor karşılaşmasından Barış'ın yerine Emre Can Atilla oynadı.



KENAN MOLLA