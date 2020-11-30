Mike Tyson ringe döndü

ESKİ ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson gösteri maçıyla ringlere döndü. 54 yaşındaki Tyson ile 51 yaşındaki Roy Jones arasındaki gösteri maçı beraberlikle bitti. Los Angeles'daki Staples Center'da düzenlenen maç, ikişer dakikalık 8 raunt üzerinden gerçekleştirildi. Son olarak 2005'te ringe çıkan Tyson, iki yıldır dövüşmeyen Jones karşısında daha agresif gözükse de iki boksörün birbirlerini yaralamaktan kaçındığı gözlendi. Kariyerinde 44'ü nakavt olmak üzere 50 galibiyet ve 6 yenilgisi bulunan Tyson, 1986'da Trevor Berbick'i nakavt ederek "en genç ağır sıklet şampiyonu" unvanını almıştı.