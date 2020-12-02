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Haberler Spor Bergama Belediyespor’da Kovid-19 testi pozitif sayısı 20'ye yükseldi

’da Kovid-19 testi pozitif sayısı 20'ye yükseldi

Misli.com 3. Lig 4. Grup ekiplerinden 'da 2 futbolcu ile 1 personelin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Bergama Belediyespor’da Kovid-19 testi pozitif sayısı 20'ye yükseldi

AA

02.12.2020, 11:08

Teknik direktör Kamil Behram Üstün, AA muhabirine, kulüpte görülen Kovid-19 vakalarının ardından oyunculara ve personele test yapıldığını belirtti.
Sonuçlanan testlerde 2 futbolcu ve 1 personelde pozitif vakaya rastlandığını vurgulayan Üstün, genel sağlık durumlarının da iyi olduğunu kaydetti.
Daha önce 17 futbolcusunun Kovid-19'a yakalandığı açıklanan Bergama Belediyespor'un yarınki Karbel Karaköprü Belediyespor ve 9 Aralık Çarşamba günü oynayacağı Bursa Yıldırımspor maçları ertelenmişti.

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