Havuzun kralı koltuğa talip

Türkiye'ye uzun yıllardır birçok engelli genç şampiyon kazandıran ve "havuzların efendisi" lakabıyla tanınan Anadolu Yüzme Antrenörleri Derneği Genel Başkanı ve Karşıyaka Yüzme ve Su Sporları Kulübü Başkanı Cengiz Altaylı, Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanlığı'na adaylığını açıkladı. Seçilmesi halinde hayata geçireceği projeleri Yeni Asır Gazetesi'ne anlatan Cengiz Altaylı, "Türkiye Yüzme Spor Federasyonu Başkanlığı'na koşulsuz olarak adayım ve göreve hazırım. Seçildiğim taktirde engelli gençlerimizle dünyanın en gözde federasyonu olacağız. Şampiyonlarımızla birlikte altın, gümüş ve bronz madalyaları sepetlere doldurup ülkemize getireceğiz" dedi. Aynı zamanda Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı mütevelli heyeti üyesi ve Yeditepe Üniversitesi Yüzme ve Su Topu antrenörü, Akdeniz Oyunları ve Dünya Üniversite Olimpiyatları antrenörü, milli takım antrenörü ve Türkiye Yüzme Federasyonu danışmanlığı görevlerinde bulunan Cengiz Altaylı yeni yetenekleri daha fazla ortaya çıkaracaklarını söyledi.

HER KULVARDA GÖREV

Altaylı şöyle devam etti: "İşitme engelliler federasyonunda yönetici ve antrenör olarak görev aldım. Türkiye Bedensel Engelli Spor Federasyonu'nda da yüzme ve teknik kurulun başkanıyım."

TOLGA TEKİN