Süper Lig’in en iyileri ödüllerini aldı

Turkuvaz Medya spor yazarları ve yöneticilerinden oluşan jüri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda 'Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni'nde 'Özel Ödül' ve 'Sezonun Oscarları' kategorilerinde toplam 16 ödül sahiplerini buldu.

Fotomaç Gazetesi Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan'ın açılış konuşmasıyla başlayan 'Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni'nin Özel Ödül kategorisinde 'Turkuvaz Medya Onur Ödülü' T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na verilirken, 'Fotomaç Özel Ödülü' ise Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'e verildi. 'Türk Futbolunda Fark Yaratan Teknik Direktör Ödülü'ne layık görülen A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in ödülünü Zeki Uzundurukan verdi. 'Türk Futboluna Üstün Hizmet Onur Ödülü' ile ödüllendirilen Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belezoğlu ödülünü Şenol Güneş'in elinden aldı. 'Ziraat Türkiye Kupası Onur Ödülü'nün sahibi Ahmet Ağaoğlu ise ödülünü ASpor Yayın Koordinatörü Ender Bilgin'den aldı.

'Yılın Orta Saha Oyuncusu' seçilen Fenerbahçeli Ozan Tufan'ın bir video mesajla katıldığı törende, ödülünü Emre Belezoğlu aldı. Ödül törenine bir video ile katılan 'Yılın Forveti' Sörloth ile 'Yılın Kalecisi' seçilen Trabzonspor Kalecisi Uğurcan Çakır ve 'Yılın En Değerli Türk Futbolcusu' seçilen Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ün ödülleri Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na verildi. Çakır ve Ömür de video bağlantısı ile ödülle ilgili duygularını dile getirdiler.

'Yılın Savunma Oyuncusu' ödülüne layık görülen Galatasaraylı Marcao'nun ödülünü ise Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz verdi. 'Yılın En Değerli Yabancı Futbolcusu' Galatasaraylı Muslera seçildi.

'Yılın Jokeri' seçilen Beşiktaşlı Atiba'nın ödülünü ise Beşiktaş Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi verdi.

Spor dünyasının önemli isimlerinin katıldığı törende "Sezonun Oscar'ları" kategorisinde 'Yılın Takımı' Başakşehir, 'Yılın Teknik Direktörü' ise Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, 'Yılın Kanat Oyuncusu' ise Başakşehirli Edin Visca oldu. 'Yılın Kulüp Başkanı' ödülüne layık görülen Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Odyakmaz'ın ödülünü Sinan Vardar aldı.