Avrupa’da Türk damgası

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi mücadelelerinde bu hafta milli yıldızlar takımlarını sırtladı. Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, Sparta Prag'ı sahasında konuk etti. Fransız takımı 1-0 gerideyken Yusuf Yazıcı'nın yerine 77. dakikada oyuna giren Burak Yılmaz, 80 ve 84. dakikalarda attığı gollerle takımına üç puanı getirdi. Bu sonuçla Lille gruptan çıkmayı garantiledi. Avrupa Ligi'nde Milan ise Celtic'le evinde oynadı. Mücadelede Celtic 2-0 öne geçerken milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, 24. dakikada attığı frikik golüyle farkı 1'e indirdi. Milan, kritik mücadeleyi 4-2 kazanırken puanını 10 yaptı ve gruptan çıkmayı garantiledi. Mücadeleye 11'de başlayan milli futbolcu Çalhanoğlu 61'de yerini Brahim Diaz'a bıraktı.

İRFAN CAN YILDIZLAŞTI

Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'in, Leipzig'e 4-3 kaybettiği maça ise İrfan Can Kahveci damga vurdu. Biri frikik olmak üzere Alman ekibin kalesine 3 gol bırakan 25 yaşındaki milli yıldız, Tuncay Şanlı, Burak Yılmaz ve Arda Turan'dan sonra Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapan 4. yerli oyuncu olarak adını tarihe yazdırdı.



ÇAĞLAR'DAN ÜZÜCÜ HABER

AVRUPA Ligi G Grubu'nda mücadele eden Leicester City'i deplasmanda Ukrayna ekibi Zorya Luhansk'a 1-0 yenilirken, İngiliz ekibinde forma giyen Çağlar Söyüncü'den üzücü haber geldi. Leicester City'de milli futbolcular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder mücadeleye ilk 11'de başladı. 10 maçlık aranın ardından sakatlığını atlatan Çağlar, 17. dakikada tekrar sakatlanarak yerini Wesley Fofana'ya bıraktı. Çağlar Söyüncü'nün durumunun bugün belli olacağı açıklandı.