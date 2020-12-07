2022 için kura günü

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne katılacak takımların gruplara ayrılacağı kuralar, bugün İsviçre'nin Zürih kentinde saat 20.00'de çekilecek. Türkiye, UEFA üyesi 55 ülkenin katılacağı kuraya 2. torbadan katılacak. Avrupa elemelerinde takımlar, 6'şarlı 5 ve 5'erli 5 gruba ayrılacak. Takımlar, gruplarında birbirleriyle iki kez karşılaşacak. Bu karşılaşmalar, gelecek yıl mart ile kasım ayları arasında oynanacak. Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan Katar'da yapılacak 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak. Grup 2.'si 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip Play-Off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak.